سوق السعودية
"ماربل ديزاين" توصي بتوزيع 1.7% أرباحاً نقدية عن النصف الأول
بحصة 1.7 ريال للسهم
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أعلنت شركة مصنع تصميم الرخام "ماربل ديزاين" عن قرار مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2023م، بنسبة 1.7%.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة التوزيعات 10.2 مليون ريال، موزعا على عدد 6 ملايين سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.7 ريال.
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وأضافت أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 م والمسجلين لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) فى نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.
وأوضحت أن تاريخ التوزيع ابتداء من يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 م.
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