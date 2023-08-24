اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تكوين المتطورة للصناعات
شعار تكوين المتطورة للصناعات
سوق السعودية

"تكوين المتطورة" تتقدم للهيئة بطلب زيادة رأس المال عبر طرح حقوق الأولوية

عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "تكوين المتطورة للصناعات"، عن تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال.

مادة اعلانية

جدير بالذكر أن مجلس الإدارة أوصى بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة 300 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مطاعم السوشي اليابانية مهدّدة بالإفلاس في الصين.. والسبب أزمة نووية مطاعم السوشي اليابانية مهدّدة بالإفلاس في الصين.. والسبب أزمة نووية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط