سوق السعودية
"تكوين المتطورة" تتقدم للهيئة بطلب زيادة رأس المال عبر طرح حقوق الأولوية
عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال
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أعلنت شركة "تكوين المتطورة للصناعات"، عن تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال.
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جدير بالذكر أن مجلس الإدارة أوصى بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة 300 مليون ريال.
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