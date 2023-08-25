وول ستريت تفتح على ارتفاع مع ترقب المستثمرين لخطاب باول

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع اليوم الجمعة قبل خطاب طال انتظاره لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في قمة جاكسون هول والذي قد يعطي مؤشرات عن تحرك البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 117.64 نقطة أي 0.34% عند الفتح إلى 34217.06 نقطة.

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وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الفتح 13.07 نقطة أي 0.30% إلى 4389.38 نقطة، وفق رويترز.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 50.40 نقطة أي 0.37% إلى 13514.37 عند الفتح.