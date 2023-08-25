اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

وول ستريت تفتح على ارتفاع مع ترقب المستثمرين لخطاب باول

داو جونز الصناعي يرتفع 117.64 نقطة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع اليوم الجمعة قبل خطاب طال انتظاره لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في قمة جاكسون هول والذي قد يعطي مؤشرات عن تحرك البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 117.64 نقطة أي 0.34% عند الفتح إلى 34217.06 نقطة.

مادة اعلانية

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الفتح 13.07 نقطة أي 0.30% إلى 4389.38 نقطة، وفق رويترز.

مورغان ستانلي: "خام برنت" سيتلقى دعما ليستقر قرب هذا المستوى طاقة نفط وغاز مورغان ستانلي: "خام برنت" سيتلقى دعما ليستقر قرب هذا المستوى

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 50.40 نقطة أي 0.37% إلى 13514.37 عند الفتح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد 20 دقيقة داخل السجن.. ترمب يعود لمنصة "X" بنشر صورته الجنائية بعد 20 دقيقة داخل السجن.. ترمب يعود لمنصة "X" بنشر صورته الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط