مصدران: مجموعة فقيه الطبية السعودية تدرس طرحا أوليا

قال مصدران مطلعان لرويترز إن مجموعة فقيه الطبية، وهي واحدة من أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في السعودية، تدرس بيع حصة 30% من أسهمها في طرح عام أولي.

وذكر المصدران، مع طلب عدم الكشف عن اسميهما نظرا لأن الأمر لم يعلن بعد، أن المجموعة التي تملك مستشفيات في جدة والرياض عينت بنك "إتش.إس.بي.سي" لتقديم الاستشارات في عملية الطرح.

مادة اعلانية

افتتحت المجموعة أول مستشفى لها، والذي يحمل اسم مؤسسها الراحل الدكتور سليمان فقيه، في عام 1978.

وتزيد السعة السريرية الإجمالية لمستشفيات المجموعة على 1400 سرير، كما يعمل بها أكثر من ألف طبيب وألفي ممرض وممرضة، بحسب الموقع الإلكتروني للمجموعة.



وتشجع الرياض إدراج مزيد من الشركات العائلية في البورصة في محاولة لتعزيز أسواق رأس المال في إطار إصلاحات تستهدف تقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وشهدت السوق السعودية، أكبر أسواق الأسهم في العالم العربي وأكثرها سيولة، طفرة في عمليات إدراج أسهم قطاع الرعاية الصحية في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ومجموعة النهدي الطبية للصيدليات وشركة مصنع جمجوم للأدوية.

وخصصت المملكة 189 مليار ريال (50.4 مليار دولار) في ميزانية عام 2023 للصحة والتنمية الاجتماعية.