"سيرا القابضة" تعلن نية شركتها "لومي" طرح 30% من أسهمها للاكتتاب

أعلنت مجموعة سيرا القابضة "سيرا" السعودية عن نية وحدتها التابعة لومي للتأجير طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لدى تداول.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع 16.5 مليون سهم عادي.

مادة اعلانية

وستبدأ فترة تسجيل طلبات الجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر في 30 أغسطس وتنتهي في 5 سبتمبر القادم.

وسيكون اكتتاب شريحة الأفراد ليوم واحد فقط، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

يذكر أنه تمت موافقة "تداول" على إدراج أسهم لومي في السوق الرئيسية، والتي كانت مشروطة بحصولها على موافقة هيئة السوق المالية، وصدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 1444/09/07هـ (الموافق 2023/03/29م) ، والمتضمن الموافقة على طلب لومي لتسجيل أسهمها وطرحها لاكتتاب العام والتي تمثل 30% من إجمالي أسهم لومي.