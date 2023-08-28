سهم "إيفرغراند" يهوي بـ 87% بعد خسائر مالية للشركة بالنصف الأول

هوى سهم مجموعة إيفرغراند للتطوير العقاري، بنحو 87% في بورصة هونغ كونغ في أول يوم لتداوله منذ 17 شهرا.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الأحد، عن تقليص خسائرها نصف السنوية بـ 50% إلى 4.5 مليار دولار.

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وتراجعت القيمة السوقية للمجموعة إلى 586 مليون دولار مقارنة مع قيمة تجاوزت 50 مليار دولار في 2017.