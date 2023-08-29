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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية - أرشيفية
الأسهم الأوروبية

ارتفاع أسهم أوروبا عند الفتح وقطاع التعدين يتصدر المكاسب

مؤشر العقارات يصعد 1.7 % في التعاملات المبكرة

دبي - العربية.نت
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صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء عند الفتح وتصدرت أسهم شركات التعدين المكاسب مستفيدة من زيادة أسعار المعادن، فيما ارتفع سهم إن.إن جروب بعد إعلان الشركة النتائج نصف السنوية.

وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 %،وهو أعلى مستوى في أسبوعين.

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وصعد المؤشر الفرعي لشركات التعدين 1.7%مع زيادة أسعار النحاس بفعل انخفاض الدولار والدعم من الصين، أكبر مستهلك للمعدن "رويترز".

وقفز سهم إن.إن جروب 8.4 %بعدما قالت شركة التأمين الهولندية إن وضعها المالي تحسن في الشهور الستة الأولى من 2023.

وارتفع مؤشر العقارات 1.7 %في التعاملات المبكرة.

وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.3 %مع عودة المستثمرين في لندن بعد عطلة أمس الاثنين.

وارتفع سهم بونزل 3.5 %بعد رفع الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية المعدلة،وزاد سهم تيليكوم إيطاليا 2.3% بعد موافقة ميلانو على مرسومين يتيحان لوزارة الاقتصاد الاستحواذ على حصة تصل إلى 20 % من شبكة الخطوط الأرضية بشركة الاتصالات.

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