وول ستريت
وول ستريت تهبط مع ترقب بيانات اقتصادية مهمة
مع إحجام المستثمرين عن المراهنة
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن المراهنة بقوة قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع ستوفر المزيد من الدلائل على حالة الاقتصاد.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.86 نقطة أو 0.08% عند الفتح إلى 34531.12 نقطة.
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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.56 نقطة أو 0.01% إلى 4432.75 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 17.90 نقطة أو 0.13% إلى 13687.23 نقطة عند الفتح، وفق "رويترز".
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