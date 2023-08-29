"أبوظبي التجاري" يختار بنوكا لاختبار الإقبال على طرح محتمل لسندات خضراء

ذكرت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الثلاثاء، أن بنك أبوظبي التجاري يعتزم، وفقاً لظروف السوق، إصدار سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات بعد اجتماعات مقررة للمستثمرين في 30 أغسطس/آب.

وكلف البنك الإماراتي نفسه وبنوك باركليز ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورغان وميزوهو بتولي إدارة الدفاتر لترتيب الاجتماعات، بينما يعمل باركليز منفردا منسقا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

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