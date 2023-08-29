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أبوظبي

"أبوظبي التجاري" يختار بنوكا لاختبار الإقبال على طرح محتمل لسندات خضراء

السندات مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات

دبي - رويترز
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ذكرت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الثلاثاء، أن بنك أبوظبي التجاري يعتزم، وفقاً لظروف السوق، إصدار سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات بعد اجتماعات مقررة للمستثمرين في 30 أغسطس/آب.

وكلف البنك الإماراتي نفسه وبنوك باركليز ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورغان وميزوهو بتولي إدارة الدفاتر لترتيب الاجتماعات، بينما يعمل باركليز منفردا منسقا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

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