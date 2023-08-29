عملات مشفرة
"SEC" تغرم شركة أصدرت رموزا غير قابلة للاستبدال 6 ملايين دولار
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وافقت شركة "Impact Theory" لتداول الرموز غير القابلة للاستبدال، على دفع غرامة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "SEC" في تسوية قضائية بمبلغ 6 ملايين دولار.
وكانت "SEC" قد اتهمت "Impact Theory" بجمع أكثر من 30 مليون دولار نتيجة لبيع رموز غير قابلة للاستبدال "NFT'S" للمستثمرين وهي ما أدرجته الهيئة على أنها أصول استثمارية تحتاج ترخيصا لتداولها.
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يأتي تحرك "SEC" لتضييق الخناق على صناعة العملات المشفرة وبورصاتها، وهو ما انعكس على تراجع التداولات في السوق إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.
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