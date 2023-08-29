النفط مستقر مع موازنة مخاوف الإمدادات والقلق بشأن الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع موازنة مخاوف انخفاض الطلب بفعل احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية للقلق من أن تؤثر عاصفة مدارية قبالة ساحل الخليج الأميركي على الإمدادات.

وبحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش انخفض خام برنت سنتين إلى 84.40 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط ثلاثة سنتات إلى 80.07 دولار.

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ويترقب المستثمرون بيانات مهمة عن الاقتصاد الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع من شأنها أن تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل، وفق رويترز.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يوم الجمعة إن البنك قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم.

في هذه الأثناء، ضربت العاصفة الاستوائية إداليا غرب كوبا أمس الاثنين وتحولت إلى إعصار تقريبا بينما كانت تتجه صوب فلوريدا. ومن المرجح أن تتسبب العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي وقد تؤثر على إنتاج النفط الخام في الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأميركي.

سينصب التركيز هذا الأسبوع على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس/آب يوم الجمعة.

ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، وكذلك إزاء الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلكيه في العالم.