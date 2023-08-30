تحديد النطاق السعري لاكتتاب "لومي لتأجير السيارات" بين 62 و66 ريالا

حددت شركة لومي لتأجير السيارات النطاق السعري للطرح العام الأولي لـ30% من أسهمها في السوق الرئيسية بين 62 ريالا و66 ريالا للسهم الواحد.

وبدأت اليوم عملية بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة وستنتهي في 5 سبتمبر، ومن المتوقع تحديد سعر الطرح النهائي في 7 سبتمبر.

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وقامت "لومي" بتعيين البنك السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي ومدير مشترك للدفاتر مع المجموعة المالية هيرمس لإدارة الطرح.

كما تم تعيين بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي بنوكا مستلمة.

وتوقعت أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.023 مليار ريال إلى 1.089 مليار ريال، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 3.41 مليار ريال إلى3.63 مليار ريال.

وقالت شركة لومي في نشرة الإصدار إن المساهم البائع سيستلم صافي متحصلات الطرح، وهو مجموعة "سيرا القابضة" المعروفة سابقا باسم مجموعة الطيار للسفر.

وتعمل لومي في مجال تأجير السيارات في المملكة وتقدم خدمات التأجير الطويل الأجل للعملاء في قطاع الشركات والقطاع الحكومي، وتقدم خدمات التأجير القصير الأجل وبيع السيارات المستعملة التي تم استخدامها في عمليات القطاعين، ولدى الشركة 33 فرعاً منها عدة فروع في مطارات المملكة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 550 مليون ريال موزع على 55 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وحددت الشركة الاكتتاب في الطرح عبر الفئات المشاركةو تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعليا في عملية بناء سجل الأوامر 16.50 مليون سهم عادي من أسهم الطرح تمثل 100%، وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 14.85 مليون سهم بحد أدنى تمثل 90 % من إجمالي أسهم الطرح.

أما الفئة الثانية فهم المكتتبون الأفراد وتشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية، وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 1.65 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح.