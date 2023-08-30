سوق السعودية
"قمة السعودية" تعتزم تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد
من المقرر بقاء رأس المال دون تغيير لتصبح عدد أسهم الشركة بعد تجزئتها 40 مليون سهم
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أعلنت شركة "قمة السعودية للتجارة" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة، بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر بقاء رأس المال دون تغيير لتصبح عدد أسهم الشركة بعد تجزئتها 40 مليون سهم بدلاً من 4 ملايين سهم وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.
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وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية – إن وجدت - في حينها.
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