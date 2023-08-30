"قمة السعودية" تعتزم تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد

أعلنت شركة "قمة السعودية للتجارة" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة، بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر بقاء رأس المال دون تغيير لتصبح عدد أسهم الشركة بعد تجزئتها 40 مليون سهم بدلاً من 4 ملايين سهم وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

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وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية – إن وجدت - في حينها.