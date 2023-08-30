اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة قمة السعودية للتجارة
شعار شركة قمة السعودية للتجارة
سوق السعودية

"قمة السعودية" تعتزم تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد

من المقرر بقاء رأس المال دون تغيير لتصبح عدد أسهم الشركة بعد تجزئتها 40 مليون سهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "قمة السعودية للتجارة" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة، بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر بقاء رأس المال دون تغيير لتصبح عدد أسهم الشركة بعد تجزئتها 40 مليون سهم بدلاً من 4 ملايين سهم وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

مادة اعلانية

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية – إن وجدت - في حينها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دفن بريغوجين في سان بطرسبورغ بجوار والده وسط تشديدات أمنية دفن بريغوجين في سان بطرسبورغ بجوار والده وسط تشديدات أمنية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط