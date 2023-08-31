مؤشر "MSCI" ينفذ اليوم تغييراته الدورية في السوق السعودية

يقوم، اليوم الخميس، مؤشر "MSCI" بتنفيذ تغييراته الدورية في السوق السعودية، وذلك بعد الإغلاق، إذ سيتم إضافة شركة "مرافق الكهرباء والمياه" للمؤشر القياسي العالمي، وترقية سهم "التعاونية" من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير إلى المؤشر القياسي العالمي.

وبعد تغيير اليوم، سيرتفع عدد الشركات السعودية التي يضمها المؤشر القياسي العالمي إلى 41 شركة.

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وسيتم إضافة "الأندلس العقارية" و"أنابيب الشرق" إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

كما سيتم ضم "الصناعات الكهربائية" للمؤشر إضافة إلى أسهم "ثوب الأصيل" و"جاهز" ليبلغ عدد الشركات السعودية المدرجة على مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير إلى 77 شركة.