مجلس إدارة "جاهز" يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 50 هللة

أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 0.5 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأثنين، إن عدد أسهم الشركة سيصبح 209.83 مليون سهم بدلاً من 10.49 مليون سهم مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

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وأضافت أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.