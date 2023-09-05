مجلس إدارة "نفوذ" يوصي بزيادة رأس المال عبر توزيع أسهم منحة بنسبة 100%
من خلال رسملة 24 مليون ريال من الأرباح المبقاة
قرر مجلس إدارة شركة "نفوذ للمنتجات الغذائية" التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسملة 24 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح 1 سهم لكل 1 سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر زيادة رأس المال من 24 مليون ريال إلى 48 مليون ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 24 مليون سهم إلى 48 مليون سهم.
وأضافت أن زيادة رأس المال تهدف إلى دعم الشركة في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع العلامات التجارية واغتنام فرص النمو المتوقعة في القطاع الغذائي بشكل عام.
وأوضحت أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية لشركة نفوذ للمنتجات الغذائية (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
-
القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش بوتيرة طفيفة خلال أغسطسالنشاط تقلص على مدى 33 شهراً متتالياً اقتصاد
-
مؤشر: تباطؤ نمو النشاط غير النفطي بالإمارات في أغسطسأدنى مستوى له منذ فبراير اقتصاد
-
"معيار "تؤسس شركتين للعمل في مجالي "التعدين" و"الخرسانة الجاهزة"برأسمال 100 ألف ريال لكل شركة شركات