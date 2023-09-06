مكاسب قوية لسهم "تيليفونيكا" الإسبانية بعد استحواذ "STC" على حصة فيها

شهد سهم شركة "تيليفونيكا" الإسبانية للاتصالات ارتفاعاً قارب 4%، اليوم الأربعاء، بعد إعلان مجموعة stc السعودية للاتصالات الاستحواذ على حصة في الشركة الإسبانية.

وكانت مجموعة stc أعلنت الاستحواذ على حصة 9.9% من أسهم مجموعة تيليفونيكا (Telefónica)، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم والتي تعمل في كل من إسبانيا وألمانيا وبريطانيا بالإضافة إلى البرازيل، وتتمتع بحصة سوقية رائدة في كل منها.

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وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 8.5 مليار ريال، ما يعادل 2.1 مليار يورو.

وستصبح مجموعة stc أكبر مساهم في "تيليفونيكا" التي تتمتع بحضور واسع في ثلاثة من أكبر الأسواق الأوروبية.

وذكرت "stc" أن هذه الخطوة تعكس ثقتها بقدرة تيليفونيكا (Telefónica) على الاستمرار في النمو، حيث تمتلك محفظة من أصول البنية التحتية والمنصات التقنية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء المعرفي، والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء.

وتتماشى هذه الخطوة مع الاستثمارات التي قامت بها المجموعة في مختلف قطاعات الاتصالات داخل المملكة وخارجها، كان آخرها استحواذ شركة توال التابعة لمجموعة stc على أبراج شركة يونايتيد غروب في كل من بلغاريا و كرواتيا وسلوفينيا.