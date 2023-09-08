الأسهم الأوروبية تستقر بعد موجة بيع استمرت 7 أيام
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يصعد 0.3%
ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا، اليوم الجمعة، مع اقتناص المستثمرين لأسهم شركات السلع الفاخرة وشركات التكنولوجيا التي تراجعت بشدة بعد أن أدت مجموعة كبيرة من المخاوف شملت احتمالات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وتباطؤ اقتصاد أوروبا إلى التأثير سلبا على المعنويات هذا الأسبوع.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد أن سجل خسائر لسبعة أيام متتالية أمس الخميس في أطول سلسلة تراجعات منذ فبراير/شباط 2018.
وارتفع سهم شركة إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة 0.8% بعد أن تراجع في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مخاوف تعثر نمو الاقتصاد الصيني، وفق رويترز.
وبينما اتسمت التداولات اليوم الجمعة باستقرار نسبي، لا يزال المؤشر ستوكس 600 في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية تصل لنحو 0.7% مع بقاء المستثمرين قلقين من احتمالات انزلاق أوروبا إلى ركود وبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة.
وارتفع سهم سايبم 1.9% بعد أن فازت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية بعقود بحرية جديدة بقيمة 850 مليون يورو.
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