الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي في ظل متانة الاقتصاد الأميركي

صعد الذهب قليلا، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأميركية التي تزداد قوة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1925.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7%، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1949.40 دولار.

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وقال إيليا سبيفاك رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "إذا انتهى الأمر بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى التمسك (بموقفه من أسعار الفائدة) لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار"، وفق رويترز.

وانخفض الدولار 0.2% لكنه يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الأميركي اكتسب قوة في أغسطس/آب، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير شباط.

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 93% تقريبا أن يُثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر/أيلول، لكنهم يراهنون على احتمال بنسبة 41% بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل عام 2024.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.09 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.4% إلى 907.04 دولار، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 يونيو حزيران.

وصعد البلاديوم 1% إلى 1224.03 دولار في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.