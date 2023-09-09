وول ستريت
ارتفاع ستاندرد اند بورز قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية
المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت تسجل خسائر أسبوعية
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أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع طفيف يوم الجمعة مع تقلب عمليات التداول قرب نهاية الجلسة، فيما سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت خسائر أسبوعية مع قلق المستثمرين من أسعار الفائدة وترقبهم قراءات التضخم الأميركية.
ويشعر المستثمرون بالقلق حيال ارتفاع أسعار النفط ويترقبون صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس/آب المقرر إعلانه يوم الأربعاء بحثا عن إشارات حول قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.
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ووفقا لبيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 6.85 نقطة بما يعادل 0.15% إلى 4457.62 نقطة، وفق رويترز.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 12.69 نقطة أو 0.09% إلى 13761.53 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 78.53 نقطة أو 0.23% إلى 34579.26 نقطة.
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