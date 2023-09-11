الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم في أميركا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1927.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1950.80 دولار.

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ومن المتوقع أن ترسم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس/آب والمقرر نشرها يوم الأربعاء المسار لقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا العام، وفق رويترز.

وتراجع الدولار 0.5% وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 0.3%، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.07 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.7% إلى 898.55 دولار بعد تراجعه 7% الأسبوع الماضي، كما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1206.21 دولار.