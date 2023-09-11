وول ستريت ترتفع مع صعود أسهم "تسلا" وترقب بيانات التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين مع صعود أسهم شركة تسلا، بينما ترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها هذا الأسبوع لمحاولة استنباط مسار سعر الفائدة الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 73.42 نقطة أو 0.21% عند الفتح إلى 34650.01 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 23.49 نقطة أو 0.53% إلى 4480.98 نقطة، وفق رويترز.

صعد المؤشر ناسداك المجمع 122.51 نقطة أو 0.89% إلى 13884.03 نقطة عند الفتح.