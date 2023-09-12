تغطية اكتتاب "ARM" التابعة لـ"سوفت بنك" بنحو 10 مرات

تمت تغطية الطرح العام الأولي لأسهم Arm Holdings التابعة لـ"سوفت بنك" بنحو 10 مرات، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وقررت البنوك التي تدير عملية إدراج أسهم الشركة البريطانية في بورصة ناسداك إغلاق باب تلقي طلبات الاكتتاب اليوم أي قبل يوم واحد من الموعد المحدد سابقا وذلك بسبب عمليات الطلب القوي.

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وأضافت "بلومبرغ" أن من المتوقع تسعير السهم يوم غد، مشيرة إلى أن الطرح قد ينتهي به الأمر إلى تجاوز التغطية بـ15 ضعفاً بحلول يوم غد.

"ARM" التابعة لـ"سوفت بنك" تدرس رفع النطاق السعري للاكتتاب العام

وكانت "Arm" قد تقدمت بطلب للاكتتاب بسعر يتراوح من 47 إلى 51 دولارا للسهم الواحد، ما يمكن أن يقدّر قيمة الشركة بـ54.5 مليار دولار عند الحد الأعلى للسهم.