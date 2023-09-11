"ARM" التابعة لـ"سوفت بنك" تدرس رفع النطاق السعري للاكتتاب العام

تدرس شركة "Arm Holdings" رفع النطاق السعري لطرحها العام الأولي بعد لقاء المستثمرين فيما سيكون أكبر إدراج في العالم هذا العام، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر، إن مبيعات أسهم مصمم الرقائق المملوكة لمجموعة "سوفت بنك" بلغت حوالي 6 أضعاف الاكتتاب. وقالت المصادر إن المداولات مستمرة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي.

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وتقدمت شركة "آرم" بطلب للاكتتاب العام الأولي بسعر يتراوح بين 47 إلى 51 دولاراً للسهم، وهو ما كان سيقدر قيمة الشركة بمبلغ 54.5 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق. ولكنه أقل بقليل من التقييم الذي استهدفته الشركة والذي يتراوح بين 60 مليار دولار و70 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

ومن الشائع أن تحاول الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمصرفيين الاستثماريين التابعين لها خلق زخم إيجابي أثناء توجههم نحو التسعير النهائي للاكتتاب العام الأولي، والمقرر يوم الأربعاء، على أن يبدأ تداول السهم في اليوم التالي.

وذكرت "رويترز" في وقت سابق أن "Arm" تناقش إمكانية رفع النطاق السعري ويمكنها تسعير الطرح عند أعلى النطاق السعري وربما تجاوزه.

وارتفعت أسهم سوفت بنك بما يصل إلى 2.6% وكسبت نحو 15% هذا العام حتى الآن.

وتتطلع شركة "Arm" إلى جمع ما يصل إلى 4.87 مليار دولار، من خلال تقديم 95.5 مليون شهادة إيداع أميركية بسعر يتراوح بين 47 إلى 51 دولاراً. يعد أي ارتفاع في الأسعار علامة على وجود طلب قوي على أسهمها خلال الحملة الترويجية.

وقالت شركة "Arm" خلال حملتها الترويجية للمستثمرين إنها تتوقع نمو الإيرادات بنسبة 11% في سنتها المالية الحالية وزيادة في نطاق منتصف 20% في السنة المالية 2025، مدعومة بالطلب على الرقائق لتشغيل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي مأدبة غداء للمستثمرين في نيويورك، قال الرئيس التنفيذي لشركة Arm، رينيه هاس، إن الزيادات في الأسعار قد وفرت للشركة "صدمة أكبر مما شهدناه تاريخياً، حسبما قال المستثمرون الذين حضروا الحدث. وقال المستثمرون إن هاس يتوقع أن يستمر النمو القوي في السنة المالية 2026، مع زيادات كبيرة في الإيرادات.