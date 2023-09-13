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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

مخاوف أسعار الفائدة تلقي بظلالها على الأسهم الأوروبية

مع ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الأميركي

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين تقريرا مهما عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم بحثاً عن دلالات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، مع تراجع قطاع شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8%.

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ومن المرجح ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة خلال 14 شهرا في أغسطس/آب، لكن الارتفاع المعتدل المتوقع في التضخم يمكن أن يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، وفق "رويترز".

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في هذه الأثناء، قال مصدر إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو فوق 3% العام المقبل، مما يزيد من المخاوف بشأن رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي غداً الخميس.

وهبط سهم شركة "بي.بي المدرجة في لندن 1.6%.

وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2% متأثرا أيضا بالبيانات التي أظهرت انخفاض الناتج الاقتصادي البريطاني بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز.

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات الإنتاج الصناعي في بريطانيا ومنطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

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