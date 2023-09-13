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وول ستريت

وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين

التضخم الأساسي في أميركا يرتفع خلال أغسطس متخطياً التوقعات

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بعدما لم تتغير رهانات المتداولين على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر/أيلول عقب بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين سجلت أعلى ارتفاع لها منذ أكثر من عام في أغسطس/آب.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 21.29 نقطة، أو 0.06%، إلى 34667.28 نقطة عند الفتح.

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وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.75 نقطة، أو 0.02%، إلى 4462.65 نقطة، وفق رويترز.

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كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 0.06 نقطة، أو 0.00%، إلى 13773.67 نقطة.

سجل التضخم أكبر زيادة شهرية له هذا العام في أغسطس، حيث واجه المستهلكون ارتفاع أسعار الطاقة ومجموعة متنوعة من العناصر الأخرى.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس التكاليف عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بنسبة 0.6% خلال الشهر، وارتفع بنسبة 3.7% على أساس سنوي. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتوقعون زيادات بنسبة 0.6% و3.6% على التوالي.

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