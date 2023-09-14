أسهم أوروبا ترتفع قبل قرار "المركزي" الأوروبي حول سعر الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس حتى مع تمسك المستثمرين بحذرهم قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة إذ من المرجح أن يرفعها للمرة العاشرة على التوالي.

وتتوقع الأسواق بنسبة 65% تقريبا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأمر الذي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في أوروبا إلى مستوى قياسي.

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كان المحللون والمستثمرون يتوقعون أن يوقف المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة حتى أوردت رويترز يوم الثلاثاء أن البنك يتجه لرفع توقعاته للتضخم العام المقبل إلى أكثر من 3% مما يعزز الحاجة إلى التشديد النقدي، وفق رويترز.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، بدعم من مكاسب أسهم الرعاية الصحية والطاقة.

وقفز سهم ديليفرو 6.7% بعد أن قالت شركة ساتشيم كابيتال للاستثمار في تقرير إنها تعتقد أن شركة توصيل الطعام يمكن أن تصبح هدفا للاستحواذ.

وهوى سهم تي.إتش.جي 10% تقريبا بعد أن توقعت الشركة البريطانية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت أن تظل إيراداتها السنوية من العمليات المستمرة دون تغيير أو تنخفض بنسبة تصل إلى 5%.

فيما حذرت وزارة التجارة الصينية من أن التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية بشأن السيارات الكهربائية الصينية التي يعتقد أنها استفادت من الدعم الحكومي سيكون له تأثير "سلبي" على العلاقات الاقتصادية والتجارية.