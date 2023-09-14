تغطية اكتتاب "أديس" خلال ساعات.. واتجاه للتسعير عند الحد الأعلى
تتجه لجمع 1.2 مليار دولار من الطرح في السوق السعودية
يتجه الطرح العام الأولي لشركة أديس القابضة، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، في سوق الأسهم السعودية، إلى التسعير عند 13.5 ريال للسهم وهو أعلى نقطة في نطاق التسعير، وفقاً لبلومبرغ.
وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 12.50 و13.50 ريال سعودي للسهم.
وتنتهي اليوم 14 سبتمبر 2023، فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات والتي بدأت يوم الأحد 10 سبتمبر 2023م.
وبحسب "بلومبرغ" فإنه تم تغطية الاكتتاب خلال ساعات.
ومن المتوقع أن يجمع الطرح العام الأولي لشركة "أديس" نحو 1.2 مليار دولار ليصبح أكبر إدراج في السعودية هذا العام.
كانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 21 يونيو 2023م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح نحو 338.72 مليون سهم عادي، من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع نحو 101.62 مليون سهم من الأسهم الحالية من قبل "أديس انفستمنتس هولدينغ ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) (ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ "المساهمين البائعين"، وإصدار نحو 237.1 سهم جديد.
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