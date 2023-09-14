تغطية اكتتاب "لومي للتأجير" 11.5 مرة وتخصيص 4 أسهم لكل فرد

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير اكتتاب شركة لومي للتأجير انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد بنجاح، تمهيدا للإدراج في السوق الرئيسية.

وشهدت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت بتاريخ 12 سبتمبر 2023، اكتتاب 124.888 مستثمرا بسعر الطرح النهائي الذي بلغ 66 ريالا للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد 1.25 مليار ريال، تقريباً انتهت بتغطية بلغت 11.5 مرة.

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وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد 1.65 مليون سهماً تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.

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وتم تخصيص ما لا يقل عن 4 أسهم لكل مستثمر في شريحة المستثمرين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مستثمر مقارنة بإجمالي الأسهم المكتتب بها المتبقية وبعامل تخصيص متوسط قدره 0,1865%.

ووفقاً لنتيجة فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض الأسهم المخصصة لشريحة الفئات المشاركة إلى 14.85 مليون سهم تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.