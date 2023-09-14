سهم "آرم" يقفز بهذه النسبة في مستهل تعاملاته ببورصة ناسداك

قفز سهم شركة "آرم" التابعة لمجموعة "سوفت بنك" بنسبة 10% عن سعر الطرح في بداية تداولاته في بورصة ناسداك ليتداول عند 56.10 دولار للسهم، ما يقيّم الشركة عند نحو 60 مليار دولار.

كانت شركة "ARM"، المتخصصة في تصميم الرقائق التي تزود التكنولوجيا الأساسية لشركات بما في ذلك "أبل" و"إنفيديا"، حددت سعر طرحها العام الأولي عند 51 دولاراً للسهم.

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وتبلغ القيمة السوقية المخففة بالكامل لشركة "Arm"، والتي تتضمن وحدات الأسهم المقيدة المعلقة، أكثر من 54 مليار دولار بسعر العرض البالغ 51 دولاراً. وقالت الشركة في بيان صحافي إنها ستبدأ التداول اليوم الخميس تحت الرمز "ARM".

تأسست شركة تصميم الرقائق البريطانية في عام 1990، واستحوذت عليها "سوفت بنك" في عام 2016.

وتقوم الشركة بإدراج ما لا يقل عن 95.5 مليون شهادة إيداع أميركية في بورصة ناسداك، وستسيطر مجموعة "سوفت بنك"، مالكها الحالي، على حوالي 90% من الأسهم القائمة للشركة.

وتقوم "Arm" بترخيص تصميمات الرقائق الخاصة بها لشركات أشباه الموصلات الكبرى وصانعي الأجهزة مثل "أبل" و"إنفيديا". كما تفرض الشركة على عملائها رسومًا مقدمة ونسبة مئوية من الإيرادات لكل وحدة مباعة.