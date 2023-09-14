سوق السعودية
"فوتسي راسل" تنفذ تغييرات الأسهم السعودية على مؤشراتها اليوم
تكون نافذة اعتبارا من الاثنين المقبل
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يترقب المتداولون اليوم تنفيذ شركة "فوتسي راسل" تنفيذ تعديلاتها على السوق السعودية وفقا لمراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها، وسيتم تطبيق التغييرات بعد إغلاق السوق على أن تكون نافذة اعتباراً من الاثنين المقبل.
وكانت "فوتسي راسل" قد أجرت تغييرات عديدة على الأسهم السعودية في مؤشراتها، حيث قامت بترقية ثلاث شركات من مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير، وهي اتحاد اتصالات "موبايلي"، سلوشنز، وعلم.
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كما أضافت شركتين إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير هما العربية للتعهدات الفنية، وكابلات الرياض واستبعدت "فوتسي راسل" كلا من جدوى ريت السعودية وميدغلف من جميع مؤشراتها للأسهم السعودية.
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