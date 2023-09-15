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مكاسب لـوول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من أسهم التكنولوجيا
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تتراجع بضغط من هبوط أسهم شركات معدات الرقائق والسيارات

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتراجع 0.16% عند الفتح

دبي - العربية.نت
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فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الجلسة اليوم الجمعة على تراجع مع هبوط أسهم فورد وجنرال موتورز وشركات معدات الرقائق لكن التفاؤل بشأن توقف محتمل لرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة عزز معنويات المستثمرين.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 5.07 نقطة أو 0.01% عند الفتح إلى 34902.04 نقطة.

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وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 27.12 نقطة أو 0.16% إلى 4497.98 نقطة، وفق رويترز.

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كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 36.85 نقطة أو 0.26% إلى 13889.20 نقطة عند الفتح.

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