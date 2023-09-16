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وول ستريت تغلق على تراجع حاد بضغط من هبوط أسهم شركات كبرى

مؤشر ناسداك المجمع يهبط 1.56%

دبي - العربية.نت
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أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الجمعة على تراجع حاد وسط هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق بسبب مخاوف متعلقة بضعف الطلب، بينما ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم أمازون وشركات نمو أخرى ذات قيمة سوقية ضخمة.

وتراجعت أسهم شركات "أبلايد ماتيريالز" و"لام ريسيرش" و"كيه.إل.إيه كورب" لصناعة معدات الرقائق بعد أن ذكرت "رويترز" أن "تي.إس.إم.سي" طلبت من كبار الموردين تأخير الطلبيات، وفق "رويترز".

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ونزل المؤشر "ستاندرد آند بورز ‭ "‬500بمقدار 54.82 نقطة أو 1.22% لينهي الجلسة عند 4450.28 نقطة، فيما هبط 0.16% خلال الأسبوع.

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كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 217.33 نقطة أو 1.56% إلى 13708.72 نقطة، في حين انخفض 0.39% في أسبوع.

أما داو جونز الصناعي فتراجع 289.99 نقطة أو 0.83% إلى 34617.12 نقطة، بينما ارتفع 0.12% في أسبوع.

وزادت عوائد سندات الخزانة قبل اجتماع سيعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل في ظل بقاء التضخم عند معدل فوق المستهدف.

وهبطت أسهم الشركات قوية النمو الحساسة لارتفاع أسعار الفائدة مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"ميتا بلاتفورمز".

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