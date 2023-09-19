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وول ستريت

خسائر حادة بسهم "آرم" بعد توصية سلبية من بنك استثمار

تباين توصيات 3 شركات بشأن الأسهم

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسهم شركة "آرم هولدينغز" في الولايات المتحدة، يوم الاثنين، بأكثر من 9% بعد أيام قليلة من الطرح العام ‏الأولي لشركة تصميم الرقائق البريطانية.

يأتي ذلك بعد أن أشارت دار الاستثمار "Bernstein" إلى أن "آرم" تتداول بأعلى من قيمتها الحقيقية، مشيرة إلى أنها لن تستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي بالقدر الذي يتوقعه بعض المستثمرين.

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وعلى الرغم من توصية "Bernstein" ببيع السهم، أوصت "New Street Research" بشراء سهم "آرم هولدينغز" في حين أوصت "Needham" بالاحتفاظ به.

التضخم السنوي بمنطقة اليورو يتراجع إلى 5.2% في أغسطس اقتصاد تضخم التضخم السنوي بمنطقة اليورو يتراجع إلى 5.2% في أغسطس

وتقتصر تغطية السهم حاليا على هذه الشركات الثلاث.

كانت أسهم "آرم هولدينغز" للرقائق قد ارتفعت 25% تقريبا في أول أيام طرحها في بورصة ناسداك الأميركية خلال جلسة الخميس، ما أحيا آمال المستثمرين في حدوث تحول في سوق الطروح العامة الأولية الضعيفة.

كما ارتفعت أسهم الشركة بنحو 6% في أولى ساعات التداول في جلسة الجمعة ليعود وينخفض السعر إلى أقل من 61 دولارا للسهم. وبهذا ارتفع سهم الشركة في الجلستين نحو 8.3%.

وكان سعر الاكتتاب العام 51 دولارا للسهم. بلغت القيمة السوقية لـ"آرم" 54.5 مليار دولار يوم الأربعاء بعد تسعير الاكتتاب العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق.

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