سوق السعودية
إدراج أدوات دين حكومية في السعودية بـ2.45 مليار ريال
تدرج الزيادة ابتداءً من يوم غد
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وافقت "تداول" السعودية اليوم الأربعاء، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 2.45 مليار ريال.
وقالت "تداول"، إن أدوات الدين تتضمن زيادة في إصدار رقم 10 أكتوبر 2019 (رمز تداول: 5282) بقيمة 1.025 مليار ريال ليصل إلى 17.515 مليار ريال.
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كما تتضمن زيادة في إصدار رقم 10 أغسطس 2023 (رمز تداول: 5334) بقيمة 1.425 مليار ريال ليصل إلى 13.296 مليار ريال.
وأضافت أنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من الخميس 21 سبتمبر 2023.
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