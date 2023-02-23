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السوق المالية السعودية
السوق المالية السعودية "تداول"
سوق السعودية

"تداول السعودية" تلغي إدراج أدوات دين حكومية بـ450 مليون ريال

أكدت أن الإلغاء لانتهاء أجلها

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن تغيرات في أدوات الدين، تضمنت إلغاء إدراج الإصدار رقم 1001-7 (رمز تداول: 5211) بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون ريال لانتهاء أجله.

وقالت "تداول"، إن ذلك بنهاية عمل اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023.

كانت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، وافقت على إدراج أدوات دين صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بنحو 4.69 مليار ريال.

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وأعلنت "تداول" عن موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 4.69 مليار ريال.

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