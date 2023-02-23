سوق السعودية
"تداول السعودية" تلغي إدراج أدوات دين حكومية بـ450 مليون ريال
أكدت أن الإلغاء لانتهاء أجلها
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن تغيرات في أدوات الدين، تضمنت إلغاء إدراج الإصدار رقم 1001-7 (رمز تداول: 5211) بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون ريال لانتهاء أجله.
وقالت "تداول"، إن ذلك بنهاية عمل اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023.
مادة اعلانية
كانت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، وافقت على إدراج أدوات دين صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بنحو 4.69 مليار ريال.
أسواق المال سوق السعودية اكتتاب "بناء للصناعات الحديدية".. تحديد النطاق السعري للطرح بين 50 - 52 ريالاً للسهم
وأعلنت "تداول" عن موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 4.69 مليار ريال.
اقرأ أيضاً
-
"جيه إل إل": "العمل الهجين" يدفع الشركات بالسعودية للبحث عن استخدامات جديدة لمكاتبهاأكدت أن نماذج العمل الهجينة ستبقى عنصراً أساسياً في قطاع المكاتب المستقبلي الأسواق العقارية
-
هذه الأسباب وراء ارتفاع الأسهم الأوروبيةفتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الخميس، إذ صعدت أسهم شركات صناعة الرقائق بعد توقعات بزيادة مبيعات شركة أشباه الموصلات الأميركية ... أسواق العربية 1230
-
خبير يرجح لجوء مصر إلى إصدار صكوك مجدداً رغم ارتفاع العائدقال رئيس شركة "إم باور للاستشارات"، أسامة مراد، إن القائمين على السياسة المالية والنقدية كانت لديهم رغبة في إتمام إصدار الصكوك الدولارية الأول في مصر، ... أسواق العربية 1230
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية