إدراج أدوات دين حكومية في السعودية بـ4.7 مليار ريال

وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، على إدراج أدوات دين صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بنحو 4.69 مليار ريال.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 4.69 مليار ريال.

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وقالت إن أدوات الدين تتضمن زيادة في إصدار رقم 12-07-2020 "رمز تداول: 5302" بقيمة 4.09 مليار ريال ليصل إلى 12.04 مليار ريال.

كما تتضمن زيادة في إصدار رقم 15-03-2022 "رمز تداول: 5323" بقيمة 605.01 مليون ريال ليصل إلى 15.76 مليار ريال.

وأضافت أنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 22 ديسمبر 2022.