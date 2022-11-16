إدراج أدوات دين حكومية في السعودية بـ6.6 مليار ريال

وافقت "تداول" السعودية اليوم الأربعاء، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 6.6 مليار ريال.

وقالت "تداول"، إن أدوات الدين تتضمن زيادة في إصدار رقم 8 يونيو 2022 (رمز تداول: 5325) بقيمة 5.57 مليار ريال ليصل إلى 10.21 مليار ريال.

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كما تتضمن زيادة في إصدار رقم 12 يونيو 2022 (رمز تداول: 5326) بقيمة 1.03 مليار ريال ليصل إلى 6.16 مليار ريال.

وأضافت أنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من الخميس 17 نوفمبر 2022.