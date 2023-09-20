الدولار يحافظ على استقراره قُبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي

ظل الدولار قوياً أمام عملات رئيسية منافسة، اليوم الأربعاء، قبل قرار منتظر متعلق بأسعار الفائدة الأميركية سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم، في حين واصل الين التحرك بالقرب من أدنى مستوى له في 10 أشهر.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، تغيرا يذكر في معظم الأحيان ليستقر عند 105.17 نقطة بينما يترقب المتداولون قرار الاحتياطي الفيدرالي.

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وتتوقع الأسواق بشكل كبير أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند 5.25% إلى 5.50% مما يضع التركيز على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي.

واستقر الين في أحدث التداولات عند 147.83 للدولار، متراجعا عن أدنى مستوى سجله أمس الثلاثاء عند 147.92 للدولار، على الرغم من أنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى خلال 10 أشهر مقابل العملة الأميركية.

ولم يشهد اليوان تغيرا إلى حد كبير في التداولات الخارجية بعد أن أكدت الصين توقعات السوق من خلال إبقاء أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير اليوم الأربعاء، لكن العملة الصينية انخفضت في وقت لاحق 0.1% إلى 7.3103 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1% تقريباً في فترة ما بعد الظهر في آسيا، فيما استقر الدولار النيوزيلندي بعد انخفاضه من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار أمس الثلاثاء.

وبلغ اليورو 1.0679 دولار فيما هبط الجنيه الاسترليني بشكل طفيف إلى 1.2388 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تحوم عملة البتكوين حول 27.137 دولار متراجعة عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع والذي سجلته أمس

الثلاثاء.