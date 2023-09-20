مستوى جديد وتاريخي لبورصة مصر.. ومؤشرها الرئيسي أعلى مستوى 20200 نقطة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال التعاملات الصباحية متجاوزة حاجز 20200 نقطة، بدعم مشتريات المصريين، وهو مستوى تاريخي جديد يصله المؤشر الرئيسي للمرة الأولى على الإطلاق.

وتستفيد البورصة المصرية من الزخم القائم بشأن تسريع الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، ما تسبب في دخول سيولة جديدة عززت من أحجام وقيم التداول بنسب كبيرة خلال الفترة الحالية.

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وخلال الساعة الأولى من تداولات اليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33%، عند مستوى 20220 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليسجل مستوى 3889 نقطة.

كما المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% عند مستوى 57659 نقطة.

وتم التداول خلال التعاملات الصباحية على 74.16 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 349.7 مليون جنيه من خلال 14.13 ألف عملية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال التداولات الصباحية، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء مسجلين صافياً بلغ نحو 1.09 مليون جنيه.

فيما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع مسجلين صافياً بلغ 1.07 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافياً بلغ نحو 27 ألف جنيه.