وول ستريت
وول ستريت ترتفع مع تراجع عوائد السندات قبيل قرار المركزي الأميركي
المؤشر ستاندرد اند بورز 500 يرتفع 0.20%
وضع القراءة
100% حجم الخط
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة قبيل وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حملة التشديد النقدي على الأرجح، غير أن المخاوف إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة أضعفت معنويات المستثمرين.
ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 57.77 نقطة أو 0.17% إلى 34575.50 نقطة.
مادة اعلانية
وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.86 نقطة أو 0.20% إلى 4452.81 نقطة، وفق رويترز.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 32.07 نقطة أو 0.23% إلى 13710.26 نقطة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
في 10 سنوات.. شد وجذب بين "المركزي المصري" وأسعار الفائدةوسط توقعات بتثبيتها في الاجتماع المُقبل قصص اقتصادية
-
"جيفرز" للعربية: سببان رئيسيان لتوقعات "OECD" بنمو الاقتصاد السعوديمع تحسن السيولة لدى القطاع المصرفي قصص اقتصادية
-
انخفاض صادرات اليابان للشهر الثاني على التواليمع تراجع شحنات الوقود المعدني وأجهزة صنع الرقائق أسواق العربية 1230
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية