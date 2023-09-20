وول ستريت ترتفع مع تراجع عوائد السندات قبيل قرار المركزي الأميركي

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة قبيل وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حملة التشديد النقدي على الأرجح، غير أن المخاوف إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة أضعفت معنويات المستثمرين.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 57.77 نقطة أو 0.17% إلى 34575.50 نقطة.

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وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.86 نقطة أو 0.20% إلى 4452.81 نقطة، وفق رويترز.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 32.07 نقطة أو 0.23% إلى 13710.26 نقطة.