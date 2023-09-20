تحديد السعر النهائي لطرح "أديس" في السعودية عند 13.5 ريال للسهم

قالت شركة "أديس" القابضة للتنقيب عن النفط والغاز، اليوم الأربعاء، إنها حددت السعر النهائي للأسهم في الطرح العام الأولي، مما يعني ضمنا تقديرا يزيد على 15.242 مليار ريال (4.06 مليار دولار) للشركة السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي بالمملكة.

وذكرت "رويترز"، الأسبوع الماضي، أن سعر السهم في الطرح العام الأولي من المتوقع أن يكون 13.50 ريال للسهم، وهي أعلى نقطة في نطاق التسعير المعلن سابقاً.

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وأكدت "أديس" تسعير الاكتتاب العام قائلة إنها تلقت طلبات بقيمة 76.5 مليار دولار تقريبا من المستثمرين المؤسسيين.

ومن المتوقع أن تجمع الشركة نحو 1.22 مليار دولار من بيع أكثر من 338.7 مليون سهم قائم وجديد أو حوالي 30% من رأس مالها المصدر بعد زيادة رأس المال.

وذكرت رويترز في نوفمبر/تشرين الثاني نقلا عن مصادر مطلعة أن الطرح العام الأولي يمكن أن يجمع أكثر من مليار دولار.

وتم إغلاق بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤسسيين. ويجري الاكتتاب للأفراد في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر/أيلول.

ومن المتوقع أن يتم التخصيص النهائي للأسهم في موعد أقصاه الرابع من أكتوبر/تشرين الأول. ولم يتم بعد تحديد موعد لبدء تداول الأسهم.

وأديس هي الشركة الثانية التي تسعى لطرح أسهمها في البورصة السعودية منذ الصيف.

ويقع مقر أديس في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند. ومن أهم عملاء الشركة أرامكو السعودية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر.