الذهب يرتفع متحديا قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1923.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0350 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أمس الخميس أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من سبتمبر/أيلول. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2% إلى 1943.10 دولار.

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وأعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم، وفق رويترز.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف "نظرت الأسواق إلى البنوك المركزية وقالت إنكم لم تمتنعوا الآن عن رفع أسعار الفائدة لأنه تم التغلب على التضخم، وإنما لأنكم قلقون من أن النمو العالمي على وشك التوقف".

وتابع "هناك شعور قوي للغاية بأن النمو العالمي لم يعد قادرا على الصمود".

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما.

وعادة ما يشتري المستثمرون الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على أسعار السبائك التي لا تدر عوائد ويتم تسعيرها بالدولار.

وتتوقع الأسواق بنسبة 45% أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.47 دولار للأونصة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء في أربعة أسابيع.

وزاد البلاتين 0.7% إلى 925.77 دولارا، وقفز البلاديوم 0.8% إلى 1272.85 دولار.