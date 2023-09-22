وول ستريت
وول ستريت ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يرتفع 0.27%
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعدما أثرت المخاوف من أسعار الفائدة على الأسهم في الجلسة الماضية، بينما ترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات من صناع السياسات لمحاولة استنباط الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 6.66 نقطة أو 0.02% عند الفتح إلى 34077.08 نقطة.
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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 11.74 نقطة أو 0.27% إلى 4341.74 نقطة، وفق رويترز.
وربح المؤشر ناسداك المجمع 63.19 نقطة أو 0.48% إلى 13287.17 نقطة عند الفتح.
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