"أبوظبي الأول" يعين بنوكا من أجل إصدار سندات دولارية

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، عيَّن بنوكا لبيع محتمل لسندات مقومة بالدولار بالحجم القياسي.

وقد يتبع ذلك إصدار سندات من المستوى الثاني تستحق خلال 10.5 عام وستكون غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 عام، وفق "رويترز".

مادة اعلانية

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة للعملية أن بنوك (سيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد) يعملون كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.