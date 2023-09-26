مؤشر S&P500 يتراجع دون 4300 نقطة للمرة الأولى منذ 9 يونيو

انخفض مؤشر S&P500 في جلسة الثلاثاء ليصل لأدنى مستوى له في 3 أشهر ونصف تقريبا بعد أن جاءت أحدث تقارير مبيعات المنازل وثقة المستهلك مخيبة للآمال.

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.47%، متراجعًا إلى ما دون 4280 نقطة للمرة الأولى منذ 9 يونيو. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1%، في حين خسر مؤشر داو جونز الصناعي 265 نقطة، أو 0.8%.

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يأتي ذلك، بعد أن جاءت مبيعات المنازل الجديدة لشهر أغسطس دون التوقعات، حيث بلغ إجمالي المنازل المتعاقد عليها 675 ألفًا لهذا الشهر، بانخفاض 8.7% عن يوليو، وفقًا لوزارة التجارة. توقع الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم ما مجموعه 695 ألف، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.7% عن مستويات شهر يوليو.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن "كونفرنس بورد" إلى 103 في سبتمبر، بانخفاض من 108.7 في أغسطس. وكان الاقتصاديون يتوقعون 105.5، وفقًا لتقديرات إجماعية من مؤشر داو جونز. وتراجع المؤشر إلى 73.7، دون مستوى 80 الذي يعتبره الاقتصاديون بأنه معيار لحدوث ركود.

وحذر الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" جيمي ديمون من أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى المزيد من الارتفاع لخفض التضخم، وهي التعليقات التي أثرت أكثر على معنويات المستثمرين يوم الثلاثاء. وانخفضت أسهم البنوك، مع انخفاض صندوق "SPDR S&P" للخدمات المصرفية الإقليمية بنسبة 0.7%.

ومن شأن هذه التحركات أن تزيد من خسائر السوق لهذا الشهر. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 6% في سبتمبر، في حين خسر مؤشرا S&P 500 وداو جونز أكثر من 4% و2% على التوالي. من بين المحفزات التي دفعت الأسهم للانخفاض هذا الشهر هو تحذير مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أنه يتوقع تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل. ودفعت هذه الأخبار عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عام 2007.

يتصارع المستثمرون هذا الأسبوع أيضًا مع المفاوضات الداخلية في واشنطن، حيث يأمل المشرعون في تجنب إغلاق الحكومة الذي قد يحدث في وقت مبكر من الأول من أكتوبر إذا لم يوافق الكونغرس على مشروع قانون الإنفاق.