أسهم أوروبا ترتفع بدعم من أسهم السلع الفاخرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مدعومة بمكاسب أسهم السلع الفاخرة، فيما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية مع اقتراب نهاية ربع عام صعب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، مع اتجاه الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم والتي قد تساعد في تحديد مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

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وأظهرت بيانات رسمية أولية أن معدل التضخم الفرنسي تباطأ على غير المتوقع في سبتمبر أيلول، حيث فاق التراجع في صعود الأسعار بقطاع الأغذية ارتفاعها في قطاع الطاقة، وفقا لوكالة "رويترز".

وزادت أسهم السلع الفاخرة مثل سهمي إل.في.إم.إتش وهيرميس اللذين ارتفع كل منهما 2.3%، مما دعم المؤشر الأوروبي في التعاملات المبكرة.

وقفزت أسهم أديداس 6.2% بعدما تجاوزت أرباح نظيرتها الأميركية نايكي التقديرات أمس الخميس.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 إلى إنهاء الربع الثالث من العام بانخفاض 2.3%، مع تخلف المؤشر داكس الألماني عن أقرانه في المنطقة متكبدا خسارة 4.6%.

وأظهرت بيانات هبوط مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع في أغسطس/آب، إذ أثر التضخم المرتفع المستمر على الاستهلاك في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

في الوقت نفسه، أظهرت مراجعات للبيانات الرسمية صدرت اليوم الجمعة أن الأداء الاقتصادي لبريطانيا منذ بداية جائحة كوفيد-19 كان أقوى مما يعتقد سابقا، مع تحقيق نمو أسرع من ألمانيا أو فرنسا.