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أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا ترتفع بدعم من أسهم السلع الفاخرة

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صعد 0.6%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مدعومة بمكاسب أسهم السلع الفاخرة، فيما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية مع اقتراب نهاية ربع عام صعب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، مع اتجاه الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم والتي قد تساعد في تحديد مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

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وأظهرت بيانات رسمية أولية أن معدل التضخم الفرنسي تباطأ على غير المتوقع في سبتمبر أيلول، حيث فاق التراجع في صعود الأسعار بقطاع الأغذية ارتفاعها في قطاع الطاقة، وفقا لوكالة "رويترز".

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وزادت أسهم السلع الفاخرة مثل سهمي إل.في.إم.إتش وهيرميس اللذين ارتفع كل منهما 2.3%، مما دعم المؤشر الأوروبي في التعاملات المبكرة.

وقفزت أسهم أديداس 6.2% بعدما تجاوزت أرباح نظيرتها الأميركية نايكي التقديرات أمس الخميس.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 إلى إنهاء الربع الثالث من العام بانخفاض 2.3%، مع تخلف المؤشر داكس الألماني عن أقرانه في المنطقة متكبدا خسارة 4.6%.

وأظهرت بيانات هبوط مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع في أغسطس/آب، إذ أثر التضخم المرتفع المستمر على الاستهلاك في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

في الوقت نفسه، أظهرت مراجعات للبيانات الرسمية صدرت اليوم الجمعة أن الأداء الاقتصادي لبريطانيا منذ بداية جائحة كوفيد-19 كان أقوى مما يعتقد سابقا، مع تحقيق نمو أسرع من ألمانيا أو فرنسا.

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