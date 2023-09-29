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فوتسي راسل
فوتسي راسل
البورصة المصرية

مصر على قائمة المراقبة لمؤشرات فوتسي راسل بسبب خفض محتمل

من المقرر أن يكون في مارس 2024

نيويورك - رويترز
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قالت فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية يوم الخميس إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها.

وستكون البلاد على قوائم المراقبة لاحتمال خفض فئتها من الأسواق "الناشئة الثانوية" إلى "غير مصنفة".

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وقالت إنها ستقوم بتحديث قائمة وضع المراقبة لمصر وفيتنام وباكستان في إطار تصنيفها لأسهم الدول، وهو ما من المقرر أن يكون في مارس/آذار 2024.

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