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اقتصاد قطر

استئناف التداول في بورصة قطر بعد معالجة الخلل الفني

يكون افتتاح السوق 10:30 بتوقيت قطر

دبي - العربية.نت
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أعلنت بورصة قطر، عن معالجة الخلل الفني واستئناف التداول في السوق حسب الجدول الزمني.

وجاء ذلك عقب إعلان البورصة عن تعليق التداول مؤقتاً نظراً لحدوث خلل فني.

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وتكون مرحلة ما قبل الافتتاح بحلول الساعة 10:15 صباحاً، وافتتاح السوق 10:30 بتوقيت قطر، فيما يكون إغلاق السوق بحلول الساعة 13:15 ظهراً.

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