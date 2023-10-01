استئناف التداول في بورصة قطر بعد معالجة الخلل الفني

أعلنت بورصة قطر، عن معالجة الخلل الفني واستئناف التداول في السوق حسب الجدول الزمني.

وجاء ذلك عقب إعلان البورصة عن تعليق التداول مؤقتاً نظراً لحدوث خلل فني.

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وتكون مرحلة ما قبل الافتتاح بحلول الساعة 10:15 صباحاً، وافتتاح السوق 10:30 بتوقيت قطر، فيما يكون إغلاق السوق بحلول الساعة 13:15 ظهراً.