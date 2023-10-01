اقتصاد قطر
استئناف التداول في بورصة قطر بعد معالجة الخلل الفني
يكون افتتاح السوق 10:30 بتوقيت قطر
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت بورصة قطر، عن معالجة الخلل الفني واستئناف التداول في السوق حسب الجدول الزمني.
وجاء ذلك عقب إعلان البورصة عن تعليق التداول مؤقتاً نظراً لحدوث خلل فني.
مادة اعلانية
وتكون مرحلة ما قبل الافتتاح بحلول الساعة 10:15 صباحاً، وافتتاح السوق 10:30 بتوقيت قطر، فيما يكون إغلاق السوق بحلول الساعة 13:15 ظهراً.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أميركا تتجنب الإغلاق الحكومي.. بايدن يوقع قانون تمويل مؤقتوصف الخطوة بأنها "أخبار جيدة للشعب الأميركي" اقتصاد
-
"الصناعات الكهربائية": إقرار تجزئة القيمة الإسمية إلى 50 هللة للسهمبدلا من 10 ريالات للسهم شركات
-
"أبل" تعترف بمشكلة هاتفها الجديد.. وهذا موعد إصلاحه!توجد أخطاء برمجية ومشاكل داخل بعض التطبيقات قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية