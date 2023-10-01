بورصة لندن تقترب من استعادة عرش أكبر البورصات الأوروبية

بعد عام على فقدانها عرش أكبر بورصات الأسهم الأوروبية، تقترب سوق لندن للأوراق المالية من استعادة هذا اللقب من السوق الباريسية بعد التهدئة في ارتفاع الأسهم الفرنسية الفاخرة.

وبحسب أرقام "بلومبرغ"، فإن القيمة السوقية المجمعة للأسهم الدولارية في الإدراجات البريطانية تساوي 2.9 تريليون دولار، مقابل تراجع قيمتها في البورصة الفرنسية من مستوى قياسي عند 3.5 تريليون دولار العام الماضي إلى 2.93 تريليون دولار، بسبب ضبابية انتعاش الاقتصاد الصيني الذي يشكل السوق الرئيسية لهذه الأسهم.

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أما في بريطانيا، فإن محللي كبرى البنوك العالمية يتوقعون انتعاشا للبورصة التي تأثرت لقترة طويلة بتداعيات البريكست.

ويرى المحللون أن بوادر السيطرة على التضخم وبالتالي وقف ارتفاع الفائدة، إلى جانب ارتفاع أسعار أسهم الشركات النفطية التي تشكل ثقلا في المؤشر، هي عوامل تشجع عودة الرساميل إلى هذه السوق.