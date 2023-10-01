اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأسهم الأوروبية

بورصة لندن تقترب من استعادة عرش أكبر البورصات الأوروبية

القيمة السوقية المجمعة للأسهم الدولارية في لندن تساوي 2.9 تريليون دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد عام على فقدانها عرش أكبر بورصات الأسهم الأوروبية، تقترب سوق لندن للأوراق المالية من استعادة هذا اللقب من السوق الباريسية بعد التهدئة في ارتفاع الأسهم الفرنسية الفاخرة.

وبحسب أرقام "بلومبرغ"، فإن القيمة السوقية المجمعة للأسهم الدولارية في الإدراجات البريطانية تساوي 2.9 تريليون دولار، مقابل تراجع قيمتها في البورصة الفرنسية من مستوى قياسي عند 3.5 تريليون دولار العام الماضي إلى 2.93 تريليون دولار، بسبب ضبابية انتعاش الاقتصاد الصيني الذي يشكل السوق الرئيسية لهذه الأسهم.

مادة اعلانية

أما في بريطانيا، فإن محللي كبرى البنوك العالمية يتوقعون انتعاشا للبورصة التي تأثرت لقترة طويلة بتداعيات البريكست.

بورصة لندن للعربية: نكثف جهود الإدراج المزدوج مع "تداول" السعودية قصص اقتصادية خاص بورصة لندن للعربية: نكثف جهود الإدراج المزدوج مع "تداول" السعودية

ويرى المحللون أن بوادر السيطرة على التضخم وبالتالي وقف ارتفاع الفائدة، إلى جانب ارتفاع أسعار أسهم الشركات النفطية التي تشكل ثقلا في المؤشر، هي عوامل تشجع عودة الرساميل إلى هذه السوق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سكان درنة يحاولون التعايش مع أطلال المدينة المدمرة.. تنظيف المنازل وإزالة الركام سكان درنة يحاولون التعايش مع أطلال المدينة المدمرة.. تنظيف المنازل وإزالة الركام
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط